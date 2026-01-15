7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан и се укрива 2 години

Снимка: Булфото

Хасковският окръжен съд осъди на 7 години затвор Лютви Хасан, който причини смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков в катастрофа. Присъдата идва близо три години след фаталното произшествие на пътя Хасково - Димитровград, посочва БНТ.

На 20 март 2023 г. колата на Хасан се заби в тази на Йордан. Младият мъж почина след 9 дни в кома, спътниците му оцеляха. Оказа се, че виновният шофьор е карал с над 2 промила алкохол. Камери от промишлени обект в района бяха заснели жестоката катастрофа.

Часове след нея Лютви Хасан, който има българско и турско гражданство, напусна безпрепятствено страната и две години се укрива в Турция. Той се предаде през март миналата година.

Според решението на окръжните магистрати той ще изтърпява присъдата си при първоначален общ режим и ще бъде лишен от правото да управлява превозно средство за 10 години.

Постановената днес присъда може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!