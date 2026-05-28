7-годишната Стефани Тошева от Ихтиман даде пример за честност

Снимка РУ-Ихтиман

По време на празничните мероприятия по случай 24 май 7-годишната Стефани намира изгубен мобилен телефон. Вместо да го подмине, детето веднага предава апарата на служители от РУ – Ихтиман, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-София.

Благодарение на нейната честна и отговорна постъпка, мобилният телефон бързо е върнат на неговия собственик, пише novini.bg.

В знак на уважение и признание за проявената доблест и човешка съпричастност началникът на РУ-Ихтиман гл. инсп. Филип Благоев връчи на малката Стефани специална грамота. А от името на всички служители на районното управление бъдещата първокласничка получи като подарък ученическа раница.

Гордеем се с теб, Стефани! Ти показа, че честността и гражданската отговорност не зависят от годините, а от личния морал и семейната среда!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!