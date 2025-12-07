7-годишният Максим от Търговище спешно се нуждае от нашата помощ

Кадър БТВ

7-годишният Максим от Търговище спешно се нуждае от подкрепа, за да получи шанс за по-пълноценен живот.

Необходима е терапия със стволови клетки в Турция, но сумата за нея не е по силите на семейството му.

Тревогите за семейството на Максим започват малко след като детето навършва годинка.

"Към година и нещо забелязахме, че не се обръща на името си и тръгнахме по невролози, психиатри и тогава открихме, че има забавяне", споделя Маргарита, майката на Максим пред БТВ.

Макси така и не започва да говори. Семейството му не открива решение в България, но наскоро надежда за подобрение в състоянието му дават в клиника в Турция.

"И се свързахме с клиника в Истанбул, която обещава наваксване на развитие след дълъг период от лечение, но сумата е непосилна за нас. Сумата, която се изисква от Турция, е 68 000 евро", посочва Маргарита.

Близките на Макси казват, че той е изключително енергичен. Мечтаят един ден да започне да общува и да играе с връстниците си.

"Физически е много активен, но не разговаря. Искам хората да помогнат на нашето семейство и на мен като баба, да чуя "бабо", казва Цветелина, бабата на детето.

Банкова сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG17UNCR70001526708954

BIC: UNCR BG SF

ТИТУЛЯР: МАКСИМ ДОЙЧИНОВ ЛИСИЧКОВ

