7-годишно момче като Майкъл Джексън получи "Златен бутон" в България търси талант

Феноменалният Огнян Димитров, който е само на 7 години, взриви сцената с танца си в стил Майкъл Джексън и получи Златния бутон на Юлиан Вергов!

Момчето заяви в началото, че обожава шкембе чорба. "Никой не е малък за шкембе чорба. Не знам дали Майкъл Джексън е обичал шкембе чорба", каза невинно той.

На сцената той заяви уверено, че е заедно с Майкъл Джексън и наистина...

Оги имаше и самочувствие и омагьоса зрителите, журито и публиката.

