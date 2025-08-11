7 красиви дами ще радват мъжките очи в "Диви и красиви"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

7 красиви дами ще радват мъжките очи в най-новото риалити в българския ефир - „Диви и красиви“, чийто стар бе даден днес по Нова телевизия.

Сред участничките има различни професии. Ренета е на 28 години и работи като лекар. Ивелина е маркетинг специалист. Сузана е на 33 години, барман и има дете. Елена пък е на 25 години и е специалист по киберсигурност.

Дамите се събраха в палата на любовта. Той се намира край Българево. Така родното Черноморие ще се превърне в още по-красиво кътче на любовта.

Диви и красиви“ разбива клишето за любовно дейтинг предаване. Мъжете и жените имат равен шанс да срещнат любовта и свободата да следват сърцето си, за да намерят най-подходящия партньор. Те ще преминат през много битки и изпитания, за да са сигурни, че са намерили точния човек за себе си. Хората, които ще видят зрителите, са естествени, със своите професии и интереси – лекарка, тенис треньор, специалист по киберсигурност, например. Всеки един от тях търси правилния партньор, с който да изгради трайни отношения, разкрива водещата Маги Томова.

„Диви и красиви“ е романтично предаване, в което ще бъдат засегнати и много социални теми като толерантността към различието. Зрителите ще видят много обрати, предизвикателства, специални срещи и неочаквани тестове на отношенията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!