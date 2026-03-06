7 март – Международен ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг

снимка: МВР

Светът отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда. Държави от всички континенти осветяват световни емблематични обекти в синьо - значими обществени места, полицейски управления, правителствени и министерски сгради, създавайки непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света.

Този ден ни приканва да погледнат отвъд националните граници и да почетат онези, които са платили най-високата цена на службата и да оценят рисковете, пред които са изправени служителите на реда по света, съобщават от пресцентъра на МВР. Полицейската професия е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти. Загубата в служба на хората не е само лична, на семейството, на службата, града или държавата, а на професионалисти, колеги, приятели, човеци, отдадени на дълга в полза на обществото.

Утре по целия свят обществени сгради и емблематични места се осветяват в синьо –символ на полицейската общност, която надхвърля границите и се обединява в обща почит към загиналите при изпълнение на дълга си. От Азия до Америка, от Африка до Европа, следвайки часовите пояси, тези светлини са знак на професионална световна солидарност.

България се включи в кампанията на ИНТЕРПОЛ заедно с около 100 други държави в знак на солидарност със световната полицейска общност и в знак на почит към загиналите униформени служители, посочват от полицията .

У нас на 6 и 7 март 2026 година в синя светлина ще бъде осветена сградата на НДК в София. В този ден Националният дворец на културата ще се включи в световната „синя вълна“, заедно с обекти като Колицеума, Египетските пирамези, Водападът Виктория, Гранд Плаза, кралския дворец в Монако и други. Те са хора с различни униформи, говорещи на разнообразни езици и борещи се с множество реалности по разнородни закони, но обединени от една мисия - да защитават сигурността на гражданите и обществения ред.

