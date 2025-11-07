7 ноември 1905 г. – Контролират лодка с дистанционнo

снимка: AlbertoDV, Уикипедия

7 ноември 1905 г. – испанският инженер Леонардо Торес-Кеведо използва радио дистанционно управление, за да контролира лодка, намираща се на над 1.6 км разстояние в устието на Билбао. Хората са удивени!

Прословутата безжична демонстрация на Гулиелмо Маркони в Тойнби хол в Лондон използва фиксиран телеграфен предавател, за да позвъни на звънец, вързан към приемник, носен от негов колега. Спорно е дали позвъняването на звънец е просто изпращане на сигнал или дистанционно контролиране на съответното устройство.



През 1898 г. Никола Тесла патентова безжично устройство за „контролирането на механизмите на движещи се превозни средства“. Същата година демонстрира радио-контролирана лодка в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



• 1659 г. — Сключен е Пиренейският договор, който слага край на Френско-испанската война.

• 1816 г. — Александър I Павлович — цар на Русия и крал на Полша учредява Варшавския университет.

• 1869 г. — Излиза първият брой на вестник „Свобода“, редактор на който е Любен Каравелов

• 1885 г. — Сръбско-българска война: Българските войски удържат победа над сръбската армия в Битката при Сливница.

• 1917 г. — Започва Октомврийската революция в Русия: В Петербург болшевиките на Владимир Ленин и Лев Троцки свалят правителството на Александър Керенски (25 октомври по стар стил).

• 1938 г. — Хершел Гринспан прострелва смъртоносно с 5 куршума в корема третия секретар на германското посолство в Париж Ернст фон Рат, което става формален повод за трагичните събития 2 дни по-късно (когато фон Рат умира от раните си), завършили с избиването на близо 100 евреи през така наречената „Кристална нощ“.

• 1942 г. — Втората световна война: Армейски части на Великобритания и САЩ навлизат в Мароко, окупирано отНацистка Германия

• 1946 г. — В България е открито 6 Велико народно събрание.

• 1956 г. — Суецката криза: Общото събрание на ООН приема резолюция, която призовава Великобритания, Франция иИзраел незабавно да изтеглят военните си сили от Египет.

• 1959 г. — Започват емисии на Българската телевизия, първият тв канал в България, известен днес като БНТ1

• 1982 г. — В Турция се провежда референдум за приемане на нова, трета поред конституция. Кенан Еврен е избран за президент със 7-годишен мандат.

• 1983 г. — В Турция се провеждат първите след военния преврат от 1980 парламентарни избори. Съставено е правителство начело с Тургут Йозал, което остава на власт до 1987 г.

• 1996 г. — НАСА изстрелва към Марс космическата сонда Марс Глобъл Сървейър.

