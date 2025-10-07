7 октомври 1849 г. – Умира Едгар Алън По

снимка: Swampyank, Уикипедия

На 7 октомври 1849 г. Едгар Алън По умира на 40-годишна възраст. Причините за неговата смърт и до днес остават неизяснени.

Писателят оказва силно и значително влияние както върху американската и световната литература, така и върху космологията и криптографията. На базата на неговото творчество са създадени редица музикални произведения, филми, видео игри и други. Днес някои от местата, където е живял, са превърнати в музеи.



Едгар Алън По е американски писател, поет, редактор и литературен критик, считан за представител на американския романтизъм.



Той е известен най-вече със своите мрачни и зловещи разкази, изпълнени с мистерии, и е сред първите американски писатели, които пишат произведенията си под формата на разкази. Създател е на детективския жанр в литературата. Неговото творчество спомага за възникването по-късно на научната фантастика като жанр. Едгар Алън По е първият известен американски писател, който се опитва да изкара прехраната си само чрез писателска дейност. Това обаче довежда до финансови затруднения в живота му.



Родителите му умират, когато той е невръстно дете. Отгледан е от Джон и Франсис Алън от Ричмънд, Вирджиния, но не е осиновен от тях. След като учи за кратко във Вирджинския университет и прави опити за военна кариера, решава да се отдаде на писателска кариера, която започва скромно с малката стихосбирка „Тамерлан и други поеми“ (1827 г.), подписана анонимно - „от жител на Бостън“.



После сменя фокуса си от поезия към проза и прекарва следващите няколко години работейки за литературни списания и вестници. Неговата работа го принуждава постоянно да се мести. Той живее в Балтимор, Филаделфия и Ню Йорк. В Балтимор през 1835 година сключва брак с 13-годишната си братовчедка Вирджиния Елиза Клем По. През януари 1845 г. огромен успех му носи поемата „Гарванът“. 2 год. по-късно, на 30 януари 1847 г., съпругата му Вирджиния умира от туберкулоза.Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



3761 пр.н.е. — Ден, в който е създаден света, съгласно юдаизма.

1571 г. — Състои се битката при Лепанто, Гърция, в която флотата на Османската империя е напълно унищожена от обединените морски сили на Испания и Венеция. Папа Пий V провъзгласява 7 октомври за празник на Дева Мария на Св. Броеница, като благодарност за нейната закрила над християнските войски.

1582 г. — Поради въвеждането на Григорианския календар този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания.

1777 г. — Американска война за независимост: Американците побеждават британците в битката при Саратога.

1826 г. — В Масачузетс е открита първата американска железопътна линия.

1826 г. — Подписана е Акерманската конвенция между Руската и Османската империи.

1849 г. — Едгар Алън По умира в 5:00, четири дни след като е намерен в безпомощно състояние на улица в Балтимор.

1879 г. — Провеждат се избори за Областно събрание на Източна Румелия.

1896 г. — В Париж е положен първият камък на моста Александър III от руския император Николай II.

1908 г. — Остров Крит въстава срещу Османската империя и се присъединява към Гърция.

1908 г. — Австрия анексира Босна и Херцеговина.

1919 г. — Основана е холандската национална авиокомпания KLM, най-старата въздушна компания в света.

1920 г. — В Оксфордския университет са приети като студенти за първи път жени.

1934 г. — Осъществен е първият полет на съветския фронтови бомбардировач СБ (АНТ-40).

1940 г. — Втората световна война: Нацистка Германия нахлува в Румъния.

1943 г. — Втората световна война: Япония екзекутира 100 американски затворници на остров Уейк.

1944 г. — Втората световна война: Бунт в Аушвиц, евреите подпалват крематориумите.

1949 г. — Провъзгласена е Германската демократична република (Източна Германия) със столица Източен Берлин.

1959 г. — Космическа програма на СССР: За пръв път е фотографирана обратната страна на Луната от съветския космически апарат Луна 3.

1963 г. — Териториите на Хаити и Доминиканската република са ударени от урагана Флора, загиват 7 190 души.

2001 г. — Започва Войната в Афганистан с атаката на САЩ по въздух и суша срещу талибаните в Афганистан.

2004 г. — Кралят на Камбоджа Нородом Сианук абдикира от престола.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!