7 пожарни екипа, техника на Горското стопанство и доброволци гасят пожара край Стара Загора

Снимка: Областна администрация - Стара Загора

Пожар на голяма площ пламна в района на Баритна мина край Стара Загора този следобед.

Седем екипа на Пожарната, техника на Държавно горско стопанство и доброволци са на терен, съобщават от тамошната Областна администрация.

Силите са концентрирани в направление север-североизток, за да се ограничат пламъците.

Теренът е пресечен от храсти и ниска дървесна растителност и е с труден достъп, недалеч оттам се намира вилна зона.

Областният управител доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с отговорните служби.

Редактор "Екип на Петел",

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