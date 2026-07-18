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7 пожарни екипа, техника на Горското стопанство и доброволци гасят пожара край Стара Загора

18.07.2026 / 16:32 0

Снимка: Областна администрация - Стара Загора

Пожар на голяма площ пламна в района на Баритна мина край Стара Загора този следобед. 

Седем екипа на Пожарната, техника на Държавно горско стопанство и  доброволци  са на терен, съобщават от тамошната Областна администрация. 

Силите са концентрирани в направление север-североизток, за да се ограничат пламъците. 

Теренът е пресечен от храсти и ниска дървесна растителност и е с труден достъп, недалеч оттам се намира вилна зона.

Областният управител доц. д-р Калоян Дамянов следи развитието на ситуацията и е в постоянна координация с отговорните служби.

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