7 са кандидатите за следващ български европрокурор

снимка: МС

Седем магистрати се кандидатираха за следващ български европрокурор. Трима от тях са настоящи делегирани прокурори.

След проверка по допустимост, назначената от правосъдния министър в оставка Георги Георгиев комисия по подбора, ще обяви кои от кандидатите ще бъдат допуснати до публично изслушване, предаде БНР.

Димитър Беличев, Светлана Шопова и Михаела Райдовска са делегираните прокурори - участници в процедурата. В момента Беличев замества отстранената заради активна дисциплинарна процедура българска европрокурорка Теодора Георгиева.

Останалите кандидати са Ивайло Илиев - в момента помощник на представителя ни в Евроюст, заместник- районният прокурор на София Пламен Петков, редовният участник в изборни процедури Бойко Атанасов и бившият заместник - главен прокурор Десислава Пиронева.

Пиронева участва и в процедурата, след участва и Теодора Георгиева, но след избора на Иван Гешев за Обвинител номер едно се оттегли от нея, за да влезе в екипа му.

Седемчленната комисия по подбора се оглавява от заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров. В нея влизат и членове на ВСС, още един представител на правосъдното ведомство и представител на академичната общност.

След публичното изслушване, Комисията трябва предложи три кандидатури, които да бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет, след което те да се изпратят на компетентните европейски органи за финална селекция.

Европейските прокурори се назначават от Съвета на Европейския съюз с шестгодишен мандат. Мандатът на Теодора Георгиева изтича на 29 юли догодина.

