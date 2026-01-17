7 сантиметра сняг в Плевенско

снимка,архив: Булфото

Републиканските пътища в област Плевен са почистени и проходими при зимни условия. Няма постъпила информация за затворени пътни участъци. Това съобщи за БТА областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев.

Пътищата се опесъчават, за да се предотврати заледяване. Призоваваме шофьорите да бъдат внимателни, допълни инж. Мачев.

Температурата през изминалата нощ в областта е била в границите от -8 до -10 градуса. В Плевен минималната температурата е била -9 градуса, а в Кнежа с градус по-студено. Снежната покривка в Плевен е около 3-4 см, в Кнежа – 7 см, каза още областният управител.

Жълт код за ниски температури е обявен за днес в 14 области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!