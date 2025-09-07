7 септември 1945 г. - Издадена е за първи път детската книжка „Пипи Дългото Чорапче”

фото: Peters, Hans / Anefo, Уикипедия

Това е първата книга на Астрид Линдгрен.

Създава историята през 1941 г., докато гледа болната си 7-годишна дъщеря Карин. Детето само дава името на героинята - Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългия Чорап. Тя е 9-годишна, червенокоса, луничава, с две стърчащи настрани плитки. Живее във Вила Вилекула с малката маймунка на име Господин Нилсон и коня, който често държи на верандата и може с лекота да премести, когато пожелае.



Пипи е дъщеря на морския капитан Ефраим Дългия чорап, от когото е наследила огромната си сила. Баща ѝ пада в морето по време на буря и морето го отнася до остров Корекоредут в южните морета, където става „дебел бял вожд”. Той се връща в Швеция, за да отведе дъщеря си на острова, но Пипи отказва, тъй като е привързана към дома си и новите си приятели.



През 1944 г. Астрид Линдген изпраща ръкописа на издателство „Бониер”, но те го отхвърлят. Издателство „Рабен & Сьогрен” обаче го приемат и през 1945 г. излиза първата книга - „Пипи Дългото чорапче”.



През 1946 г. е издадена втората книга - „Пипи се качва на борда”, а през 1948 г. - „Пипи в Южните морета”. В периода 1969-1975 г. излизат още шест книги, а последните две книги за Пипи са публикувани в 1979 и 2000 г. Те обаче никога не постигат популярността на първата книга.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



70 г. — Римската армия начело с Тит превзема Втория храм и плячкосва Йерусалим.

451 г. — Римската войска нанася поражение на хуните в Каталуния.

1776 г. — САЩ за първи път в света използват подводница (Американ Търтъл) за военни цели.

1812 г. — Бородинска битка: Наполеон побеждава при Бородино войските на Александър I и седмица по-късно влиза в Москва.

1822 г. — Бразилия обявява независимостта си от Португалия.

1860 г. — Параходът Лейди Елджин потъва в езерото Мичиган, загиват около 400 души.

1855 г. — Състои се коронацията на Александър II в Московския кремъл.

1883 г. — Съставено е първото в българската история коалиционно правителство, начело с Драган Цанков.

1886 г. — Княз Александър I абдикира от българския престол под натиска на Русия и окончателно напуска страната; съставено е правителство начело с Васил Радославов и регентство в състав Стефан Стамболов, Петко Каравелов и Сава Муткуров (26 август стар стил).

1891 г. - село Бяла (Област Русе) е обявено за град от Народното събрание по предложение на народния представител на Бяла Ангел Крушков.

1897 г. — Поетът Иван Вазов е назначен за министър на образованието.

1901 г. — В Пекин е подписано споразумение за прекратяване на така нареченото Възстание на боксьорите.

1913 г. — Избухва Охридското въстание на българското и албанското население срещу сръбската власт в Македония.

1932 г. — Съставено е четиридесет и осмото правителство на Царство България, начело с Никола Мушанов.

1936 г. — Последният оцелял екземпляр тилацин умира в зоологическа градина в Тасмания.

1940 г. — Втората световна война: Нацистка Германия започва масирани нощни бомбардировки над Лондон (първата от 57 последователни бомбардировки).

1940 г. — Подписана е Крайовската спогодба, съгласно която Румъния връща Южна Добруджа на Царство България.

1954 г. — Открит е Паметникът на Съветската армия в центъра на София.

1956 г. — Влиза в сила Допълнителната конвенция на ООН за премахване на робството, търговията с роби и институциите и обичаите, сходни с робството.

1959 г. — В Торино (Италия) е закрита Първата лятна универсиада.

1964 г. — Край Габрово е открит Архитектурно-етнографският музей "Етър".

1968 г. — Във Варна е открит Дворецът на културата и спорта.

1973 г. — В Свищов е открит химическия комбинат Свилоза.

1977 г. — САЩ и Панама постигат съгласие за предаването на Панамския канал на Панама през 1999 г.

1978 г. — Извършено е покушение срещу българския писател и дисидент Георги Марков.

1994 г. — Президентът на Таджикистан утвърждава новия химн на държавата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!