7 украинци са задържани в Унгария с два камиона с 35 млн. евро и 9 кг злато

Пиксабей

Седем украинци са задържани в Унгария с два камиона, натоварени с 35 милиона евро и 9 килограма злато, които са пътували от Австрия към Украйна.



Единият от украинците е бивш генерал от украинското разузнаване, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.



Агенцията цитира министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибиха, който настоява Будапеща незабавно да освободи задържаните. Сибиха добави, че страната му подготвя ответни действия, включително на ниво ЕС.



Според украинската национална банка става дума за рутинен превоз на валута между две банки.

Унгария изисква отговори от Украйна относно транзита на пари в брой през страната, заяви външният министър Петер Сиярто.



Той също така каза, че неговата страна иска да знае дали Украйна само е пренасяла пари в брой през Унгария или парите са били "използвани и тук, в Унгария, от някого, или са били използвани в полза на някого в Унгария".



С оглед на инцидента, украинското външно министерство заяви, че съветва украинците да не пътуват до Унгария поради невъзможността да се гарантира тяхната безопасност на фона на произволни действия от страна на унгарските власти.



Министерството също така призова украинските и европейските фирми да вземат предвид рисковете от всякаква бизнес дейност в Унгария, след като Киев обвини Будапеща, че е "взела за заложници" седем служители на държавна банка, които са превозвали банкноти и злато на стойност за общо около 82 милиона долара.



"Ако е възможно, ви молим също така да дадете приоритет на други транзитни маршрути, които не преминават през унгарска територия", се казва в изявлението на министерството.

