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7 юли е обявен за Световен ден на шоколада. Сладкото изкушение се появява в Европа на тази дата през 1550 г., когато в Испания за първи път е внесен шоколад от Америка, пише Imenata.com .

Свойствата на какаовите зърна били открити от ацтеките. За тях шоколадът бил „храна на боговете“ и според древните обичаи го свързвали с плодовитостта на жените.

Едва в началото на 20-и век шоколадът започва да се произвежда в големи количества и става достъпен за всички хора.

В България първият шоколад е произведен през 1901 г. в София от Велизар Пеев, който учил занаята в Париж. През 1924 г. той създава и първата шоколадова фабрика в Своге с близо 300 работници и над 170 машини.

Идеята за празника се ражда във Франция и за първи път е отбелязан през 2009 година.

Редактор "Екип на Петел",

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