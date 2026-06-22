7 земетресения удариха в Черно море, има опасност от последващи трусове

Пиксабей

Седем земетресения са регистрирани в Черно море, две са усетени в Севастопол, предава Интерфакс, като се позовава на руския губернатор Михаил Развожаев.

"По оперативни данни на Кримската сеизмична мрежа тази сутрин в Черно море са регистрирани седем земетресения. Две от тях бяха усетени от жителите (на Севастопол) и бяха придружени от форшокове (предшестващи трусове) и афтершокове (последващи трусове)“, пише Развожаев в платформата Х, предаде "Фокус".

"Според информация от спасителната служба на Севастопол няма пострадали обекти в града“, добавя той.

По думите на Развожаев, усетените трусове са станали съответно в 6:14 ч. московско време (с магнитуд 3,7 на около 26 км от Севастопол) и в 8:48 ч. московско време (с магнитуд 4,4 на 30 км от града).

"Не е изключена вероятността от последващи трусове. Моля всички да запазят спокойствие. Според специалистите тази сеизмична активност е нормално явление за региона“, подчертава Развожаев.

Редактор "Екип на Петел",

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