70% от българите са готови да помогнат при спешен случай, но всеки четвърти би реагирал погрешно

70% от българите са готови да окажат първа помощ при спешен случай, но всеки четвърти би реагирал погрешно. Това показват данните от проучване на Съюза на парамедиците, представено по повод Световния ден на спешната помощ.

На въпроса „Какво бихте направили, ако видите човек в безсъзнание?“ близо 94,4% са посочили, че ще позвънят на 112. Над 26,8% биха се опитали да помогнат сами, като дадат вода или „разтърсят“ човека.

15,7% биха потърсили помощ от други хора, а 2,4% не биха направили нищо, защото не знаят какво да направят и ги е страх.

Всяко дежурство е различно, всеки ден е непредвидим, казва д-р Анифе Юрукова, лекар в ЦСМП – София.

„Помня всеки един случай. Най-запомнящ се беше на рождения ми ден, когато една жена дойде при мен и започна да ме прегръща. Аз не я познах коя е, но се оказа, че съм закарала майка ѝ в болницата. Спасили сме живота ѝ“, разказва за бТВ д-р Юрукова.

Тя избира професията заради баща си, който също е спешен медик.

„Нашата професия е мисия. Адреналинът, който ни дава нашата екстремна професия, и чувството, когато помогнеш на човек и му спасиш живота – това е незаменимо“, казва д-р Анифе Юрукова.

Все още обаче се оказва, че хората не могат да разпознаят кои са спешните случаи като инфаркт и задушаване например, които изискват намеса на спешен екип.

„Може би от 12-13 адреса, които правим на ден, има 3 наистина спешни. Когато ние сме на случай, който не е толкова спешен, в този момент някой някъде може да има нужда от нас наистина“, посочва д-р Юрукова.

Нетолерантност на пътя, ниски възнаграждения и лоши условия са част от ежедневните трудности, с които се сблъскват лекарите.

„Много често не дават път на линейката. Най-големите проблеми са кадровият ресурс например – няма достатъчно ресурс, не можем да отреагираме на всички сигнали“, казва още д-р Анифе Юрукова.

И в празничния ден спешните случаи не спират. Екипът тръгва към „Овча купел“ за 63-годишен мъж със съмнение за инфаркт.

Към колегите си д-р Юрукова се обръща с думите: „Да бъдат живи и здрави, да имат сили, да се борят и да не се отказват“.

