70-годишен мъж се опита да плати с фалшиви 20 евро в хипермаркет в Димитровград

Снимка: Petel.bg, илюстративна

Фалшиви 20 евро са засечени в Димитровград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. В сряда по обяд в хипермаркет в града мъж е направил опит да плати с банкнотата на каса за самообслужване.

След като не успял, помолил служител на магазина да му помогне. Машината отново отхвърлила банкнотата. Тогава персоналът на магазина я поставил в специално устройство, което показало, че е неистинска. Мъжът, на 70-годишна възраст, е предал фалшификата с протокол на разследващите. Работата по случая продължава, допълниха от полицията.

Последно в страната неистински купюри на евробанкноти бяха установени във Варненска област в края на януари, припомня БТА. Банкнотите бяха с номинал 200, 50 и 20 евро.

