70-годишна шофьорка премаза пешеходец в Пернишко

Булфото

64-годишен мъж е в тежко състояние след удар от кола в Пернишко, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 септември в село Рударци.

70-годишна шофьорка е ударила пешеходецът.

Мъжът е транспортиран в болница - с опасност за живота.

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. По случая се води разследване, пише "Новини".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!