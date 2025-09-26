70-годишна шофьорка премаза пешеходец в Пернишко
26.09.2025 / 11:27
Булфото
64-годишен мъж е в тежко състояние след удар от кола в Пернишко, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 25 септември в село Рударци.
70-годишна шофьорка е ударила пешеходецът.
Мъжът е транспортиран в болница - с опасност за живота.
Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни. По случая се води разследване, пише "Новини".
