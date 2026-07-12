70-годишна жена плати 35 евро за два сладоледа в Слънчев бряг

Снимка Пиксабей

Туристка на 70 години твърди, че е станала жертва на измама в Слънчев бряг, след като при покупка на два сладоледа платила с банкова карта, но от сметката ѝ били изтеглени 35,50 евро вместо около 3,50 евро, пише Блиц.

За случая разказва нейната дъщеря в публикация в социалните мрежи. По думите ѝ жената била на разходка със 7-годишната си внучка, когато решила да купи сладолед от обект на крайбрежната алея в района на казиното в северната част на курорта.

Според сигнала при плащането на POS терминала туристката видяла сума около 3,50 евро. След това обаче установила, че от банковата ѝ карта е удържана десет пъти по-висока сума – 35,50 евро, или 69,43 лева.

След като поискала обяснение от служителя на обекта, той реагирал агресивно, твърди авторката на публикацията. Към сигнала е добавена снимка на касов бон, на който е изписана сумата от 35,50 евро.

„Майка ми, която е над 70 години, е станала жертва на измама на щанд за сладолед на алеята до казиното в северната част на курорта. Била е със внучка си и са решили да си купят две топки сладолед. Платила с карта, но вместо около 3,50 евро впоследствие разбра, че от сметката ѝ са били изтеглени 35,50 евро. Когато поиска обяснение от продавача, той се е държал изключително агресивно. Бъдете внимателни с това място“, пише жената, подала сигнала.

В социалните мрежи потребители призовават туристите да проверяват внимателно сумите, които се появяват на POS терминалите, преди да потвърдят плащане с карта.

Към момента няма данни дали е подаден официален сигнал до органите на реда или до Комисията за защита на потребителите. Случаят се основава на публикация в социалните мрежи и твърденията не са потвърдени от компетентните институции.

Редактор "Екип на Петел",

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