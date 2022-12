700 хиляди руснаци са преминали в Грузия от началото на мобилизацията

Кадър Туитър

Близо 700 хил. руснаци са избягали в Грузия от началото на мобилизацията, става ясно от думите на президента на страната Саломе Зурабишвили, публикувани в Телеграм канала на УНИАН, предаде Новини.бг.

Според нея там са останали около стотина хиляди, останалите са продължили към европейски държави, Армения и Турция.

260,000 people fled Russia within days of mobilization being announced. A 50-kilometer traffic jam formed at Russia’s Verkhniy Lars crossing point with Georgia, people standing in line for hours. Georgians meet Russians with signs: "Greetings to Russian deserters." pic.twitter.com/6sp44BWi2w