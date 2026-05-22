700 патрула излизат по пътищата заради абитуриентските балове

Полицията взема крути мерки за сигурността на абитуриентите.

"Пътна полиция" въвежда извънредни мерки за предстоящите почивни дни около 24 май и старта на абитуриентските балове. Очаква се близо половин милион автомобила да напуснат големите градове, а униформените вече подготвят засилен контрол по най-натоварените пътни артерии в страната, предава Нова телевизия.

От МВР предупреждават, че ще има нулева толерантност към шофиране след употреба на алкохол и наркотици, както и към опасните прояви по време на баловете.

С началото на сезона на абитуриентските балове полицията ще следи стриктно за едно от най-честите и опасни нарушения – подаването на зрелостници през прозорците и шибидасите на автомобилите.

Униформените ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите на място.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" около 490 000 автомобила се очаква да напуснат страната и големите градове за трите почивни дни – 23, 24 и 25 май.

Най-натоварени традиционно ще бъдат:

АМ "Тракия", АМ "Хемус", АМ "Струма", както и участъкът Симитли – Кресна.

За да се облекчи трафикът, се въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона.

Днес от 15:00 до 20:00 ч. няма да се движат тирове по "Тракия" към Бургас, по "Хемус" към Варна, по "Струма" към Благоевград.

Утре - ограниченията ще важат от 9:00 до 14:00 ч.

На 25 май забраните ще са от 12:00 до 20:00 ч., но вече в посока София заради очакваното масово прибиране.

В района на Симитли – Кресна ще бъде организирано реверсивно движение:

- две ленти към Гърция,

- една към София.

Целта е да се облекчи трафикът към южната ни съседка, където традиционно се образуват огромни колони по празниците.

От "Пътна полиция" обявиха, че по пътищата в страната ще бъдат разположени около 700 екипа, пише Блиц.

"Очакваме много интензивен трафик още от днес", предупреди по Нова Тв Георги Милев от "Пътна полиция" към ГДНП. И призова шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията и да бъдат търпеливи заради очакваното натоварване по основните маршрути.

