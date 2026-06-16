71-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа на АМ "Хемус"

Снимка: ОДМВР-Варна

Мъж на 71 години е с опасност за живота след катастрофа на автомагистрала "Хемус" вчера, съобщават от Областната администрация на МВР във Варна.

Инцидентът е станал по обяд. Мъжът, управлявайки моторно превозно средство, губи контрол и се преобръща извън пътното платно.

Водачът е пострадал - с фрактури на ребра, горни крайници и носни кости. Пострадалият е настанен в болнично заведение с опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство.

Също вчера, но по-рано през деня в Провадия мъж на 29 години блъска жена.

Водачът на лекия автомобил предприема движение на заден ход, без да се убеди, че пътят е свободен, и блъска пешеходка.

Пострадалата е 68-годишна жена с травма на гръдния кош, без опасност за живота. Освободена е за домашно лечение.

Редактор "Екип на Петел",

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