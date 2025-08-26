71-годишен мъж загина при трудова злополука в Димитровград
Снимка: Булфото
Трудова злополука взе живота на 71-годишен мъж в Димитровград. Това съобщиха за "Фокус" от Дирекция "Инспекция по труда“ - Хасково.
Инцидентът е станал на 25 август. По информация на дирекцията към момента на произшествието не е имало свидетели. Започната е проверка по случая.
Според медийни публикации възрастният мъж е извършвал ремонт на товарен автомобил.
Превозното средство, което било с работещ двигател, потеглило на заден ход и преминало през тялото на мъжа.
