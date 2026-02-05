72-годишен мъж е загинал при пожар в къща в село Телиш

Снимка: Булфото, архив

72-годишен незрящ мъж е починал при пожар в къщата си в плевенското село Телиш. Това съобщават от “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Сигнал за пожара е получен в 7,58 ч. вчера в ОЦ при РДПБЗН – Плевен.

Други двама души са пострадали също през вчерашния ден. Три пожарни автомобила са гасили огъня в къща в Смолян. С обгазяване, но без изгаряния е 32-годишен мъж. Сигнал за този пожар е подаден в 2,52 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Смолян.

Отново 32-годишен мъж е с изгаряния по лицето, след като лекотоварен автомобил (пикап) се е запалил на път в района махала Пековци, село Осиковска Лакавица, Софийска област. Сигналът е подаден в 10:56 ч. в ОЦ при РДПБЗН – София.

Потушени са общо 57 пожара.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които: 8 в жилищни сгради, 8 в транспортни средства, 1 в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара, от които: 19 в отпадъци, 18 в готварски уреди и комини.

Лъжливите повиквания са 6.

