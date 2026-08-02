72-ма са вече загиналите при мигрантската криза в Сеута

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Испанските власти откриха още тела в морето край испанския полуексклав Сеута в Северна Африка след масовото навлизане на десетки хиляди мигранти, с което броят на загиналите достигна 72 души, съобщи днес представителят на испанското министерство на вътрешните работи в Сеута Мигел Анхел Перес Триано, цитиран от ДПА.

По рано се съобщаваше за 67 потвърдени жертви. Спасителните екипи продължават да търсят в морето още евентуални жертви, посочва БТА.

Повечето от загиналите са се удавили при опит да доплуват от Мароко до Сеута, съобщи в петък испанската обществена телевизия “ЕрТиВиЕ”, като се позова на властите.

Снимки и телевизионни кадри показаха множество спасителни пояси и автомобилни гуми, които мигрантите са използвали в опитите си да достигнат Сеута по вода от мароканския крайбрежен град Фнидек. Други са преодолели пограничната ограда.

По официални оценки през тази седмица между 50 000 и 60 000 души са навлезли незаконно в Сеута, главно в сряда и четвъртък. Испанското правителство съобщи, че почти всички те впоследствие са се върнали в Мароко.

Обществената телевизия съобщи, че през уикенда в Сеута все още има няколкостотин мигранти.

Редактор "Екип на Петел",

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