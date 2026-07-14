73-годишен мъж е със счупен таз след грабеж в Стара Загора

Снимка Булфото, архив

73-годишен е с фрактура на таз след грабеж в Стара Загора, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. Снощи, в 22.48 ч. във Второ РУ-Стара Загора, e получено съобщение, че близо до спирка за градски транспорт има паднал мъж на земята.

На място е изпратен полицейски екип, пише Блиц. След разговора с мъжа е установено, че две непознати за него лица са го блъснали, при което той е паднал и са му отнели калъф с лична карта и свидетелство за управление на МПС, след което са избягали в неизвестна посока.

Потърпевшият е откаран в ЦСМП–Стара Загора с фрактура на таз. Извършителите към момента не са установени.

Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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