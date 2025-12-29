снимка Булфото

73-годишна жена е с изгаряния след пожар от газова бутилка в село Обител, община Омуртаг, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в къща, като огнеборците са изнесли бутилката на безопасно място извън жилището.

Жнета е получила изгаряния по тялото си и е транспортирана до специализирана клиника по изгаряния, където е настанена за лечение.

По случая се води разследване, предаде Дарик.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!