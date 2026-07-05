73 пожара са потушени през последните 24 часа у нас

Пиксабей

През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 131 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 73 пожара, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

С преки материални щети са 18 от пожарите - осем в жилищни сгради, един в промишлена сграда, три в спомагателни постройки, два в транспортни средства, един в съоръжение на открито и четири други.

Без нанесени материални щети са възникнали 55 пожара, от които: 27 в сухи треви, горска постеля и храсти, 24 в отпадъци и четири други.

Извършени са 52 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства, за отстраняване на опасни предмети, за оказване съдействие и помощ на граждани, за отводняване и др. При пожарите няма загинали и пострадали хора.

Към противопожарните служби са подадени шест лъжливи повиквания, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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