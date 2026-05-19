Снимка Булфото

Трагедия на пътя в голям български град.

74-годишен шофьор загина при катастрофа в Кюстендил, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 18 май на кръстовището на улиците „Цар Асен I“ и „Цар Освободител“.

Водачът е загубил контрол и се е ударил в насрещно движещ се товарен автомобил.

Водачът на лекия автомобил е починал на място.

На двата автомобила са нанесени материални щети.

За случая е уведомен прокурор и се води разследване, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!