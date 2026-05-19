74-годишен шофьор загина при катастрофа в Кюстендил
Снимка Булфото
Трагедия на пътя в голям български град.
74-годишен шофьор загина при катастрофа в Кюстендил, съобщиха от МВР.
Инцидентът е станал на 18 май на кръстовището на улиците „Цар Асен I“ и „Цар Освободител“.
Водачът е загубил контрол и се е ударил в насрещно движещ се товарен автомобил.
Водачът на лекия автомобил е починал на място.
На двата автомобила са нанесени материални щети.
За случая е уведомен прокурор и се води разследване, пише novini.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!