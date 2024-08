75 000 зрители по трибуните на закриването в Париж

кадри: БНТ

75 000 зрители по трибуните и 9 000 спортисти на терена чуха първо "Шан з'Елизе", а после и безсмъртната песен на "Куинс" We Are The Champions.

По традиция на церемонията на закриването се проведе и последното връчване на медалите в маратона - този път жените получиха тази чест, след като обикновено мъжете закриваха лекоатлетическата програма на олимпийски игри. Томас Бах и Себастиан Коу връчиха отличията на шампионката Сифан Хасан, Тигст Асефа и Хелън Обири.

Втората част на церемонията започна - тя е посветена на забавление, изкуство и култура, като се нарича “рекорди”. Вдъхновението за нея е от Древна Елада, където се е зародило олимпийското движение. Естествено, ще бъде оказана почит и към Бащата на модерните олимпийски игри Пиер дьо Кубертен, предава Спортал.

В тази част на представлението зрителите следваха приключението на "златния пътешественик", изигран от френския брейкденсър Артюр Кадре, а му помагат общо 270 танцьори и артисти. Маскираният факлоносец и железният ездач от церемонията на откриването също присъстваха в този сегмент, в който беше издигнато знамето на Гърция.

По традиция последната част от церемонията е посветена на предаването на щафетата на Лос Анджелис за следващите олимпийски игри през 2028 година. Американският град ще представи собствено 15-минутно шоу, за да подскаже на света какво го очаква след четири лета.

Около 00:30 часа се очаква и емоционалната кулминация с изгасването на олимпийския огън, съпроводено от изпълнението на песента “Моят начин” от Исо. Накрая се очаква френският изпълнител да заключи триумфално: “Направихме го по нашия начин”.

