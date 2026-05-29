75-годишен мъж пострада при катастрофа на изхода на Бургас
Кадър Фейсбук, "Катастрофи България", И. Владимиров
Тежка катастрофа между тир и две коли стана тази сутрин на няколко километра от изхода на Бургас в посока София.
По първоначална информация водачът на единия автомобил губи контрол поради прилошаване и се блъска в мантинелата, вследствие на това колата се завърта на пътното платно.
Движещият се отзад камион с цел да не блъсне колата, опитва да избегне удара и сменя рязко посоката, но това води до инцидент с пътуващ в съседната лента автомобил. В един момент и трите превозни средства се озовават в кошмарна ситуация с троен сблъсък.
Всичко като по чудо се разминава без жертва.
Пострадал е единствено 75-годишен мъж - един от водачите, който е настанен в болница "Сърце и мозък", разбра Флагман.БГ. Шофьорът е с фрактура на ръка и гръден кош. Няма непосредствена опасност за живота му.
Първоначално трафикът логично е спрян. В момента пътното движение е възстановено изцяло.
