75-годишен мъж пострада при катастрофа на изхода на Бургас

Кадър Фейсбук, "Катастрофи България", И. Владимиров

Тежка катастрофа между тир и две коли стана тази сутрин на няколко километра от изхода на Бургас в посока София.

По първоначална информация водачът на единия автомобил губи контрол поради прилошаване и се блъска в мантинелата, вследствие на това колата се завърта на пътното платно.

Движещият се отзад камион с цел да не блъсне колата, опитва да избегне удара и сменя рязко посоката, но това води до инцидент с пътуващ в съседната лента автомобил. В един момент и трите превозни средства се озовават в кошмарна ситуация с троен сблъсък.

Всичко като по чудо се разминава без жертва.

Пострадал е единствено 75-годишен мъж - един от водачите, който е настанен в болница "Сърце и мозък", разбра Флагман.БГ. Шофьорът е с фрактура на ръка и гръден кош. Няма непосредствена опасност за живота му.

Първоначално трафикът логично е спрян. В момента пътното движение е възстановено изцяло.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!