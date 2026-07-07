75-годишна жена от Варна е в болница, след като автомобилът ѝ потегля сам и я повлича

Снимка: ОДМВР-Варна

Четирима души са пострадали при пътнотранспортни произшествия през последните дни. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

28-годишен мъж е загубил контрол над мотора си поради движение с несъобразена с релефа на пътя скорост, излязъл е извън платното за движение и е паднал. Водачът е транспортиран до болнично заведение с фрактура на китката на дясната ръка и впоследствие е освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

При друг инцидент 44-годишна водачка на лек автомобил при извършване на ляв завой не е пропуснала и е блъснала пресичаща пешеходка. Пострадалата е прегледана на място от екип на ЦСМП и освободена за домашно лечение с контузия на дясното коляно.

Жена на 47 години е загубила контрол над управлявания автомобил, навлязла е в лентата за насрещно движение и се е блъснала в движещ се там автобус. Вследствие на произшествието е получила фрактура на костите на лявата ръка и след извършен преглед е освободена.

При последния инцидент 75-годишна жена не е предприела необходимите мерки за обезопасяване на автомобила след спиране на наклон. При слизането ѝ превозното средство е потеглило, повлякло е водачката и впоследствие се е блъснало челно в стълб. Жената е с фрактура на поясен прешлен и контузия на лявата подбедрица, без опасност за живота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!