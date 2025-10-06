7500 лева за засегнати от наводненията, ако домовете им са законни

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Социалният министър Борислав Гуцанов съобщи по Нова телевизия, че държавата ще подпомогне засегнатите от наводненията по схемата, по която това стана със пострадалите от пожарите. Той ще предложи това на следващото заседание на правителството и вярва, че предложението ще е прието.

Държавната помощ може да стигне до 7500 лева, но има условия - жилището да е единствено и да е законно, подчерта Гуцанов. Той допълни, че исканията могат да се пращат веднага след решението на Министерски съвет.

Държавата ще подпомогне семействата на загиналите в бедствието със сума от 15 000 лева, като това се очаква също да бъде прието на правителственото заседание. Социалният министър призна, че сумата не е голяма, но това са възможностите.

„Амбицирани сме да спрем безобразията и не само да се установят отговорните, а и да си понесат отговорността. Местните власти дават разрешенията за тези строителства, централната власт сигурно си е позатваряла едното око”, добави Гуцанов.

