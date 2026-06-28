Снимка: Булфото, архив

76-годишен мъж от Смолян е пострадал тежко след падане, транспортират го с хеликоптер към София, съобщи д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение в МБАЛ – Смолян.

Възрастният мъж е паднал днес от подпорна стена и е получил множество наранявания. Той е с черепно-мозъчна травма, счупени ребра и прешлени и политравма, поясни д-р Стефанов.

Заради тежкото му състояние се е наложило медиците от Смолян да поискат помощ по въздух, посочва Фокус.

Хеликоптер транспортира пострадалия до УМБАЛ "Пирогов“ в София.

Редактор "Екип на Петел",

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