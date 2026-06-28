76-годишен мъж от Смолян е пострадал тежко след падане, транспортират го с хеликоптер към София
Снимка: Булфото, архив
76-годишен мъж от Смолян е пострадал тежко след падане, транспортират го с хеликоптер към София, съобщи д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение в МБАЛ – Смолян.
Възрастният мъж е паднал днес от подпорна стена и е получил множество наранявания. Той е с черепно-мозъчна травма, счупени ребра и прешлени и политравма, поясни д-р Стефанов.
Заради тежкото му състояние се е наложило медиците от Смолян да поискат помощ по въздух, посочва Фокус.
Хеликоптер транспортира пострадалия до УМБАЛ "Пирогов“ в София.
Редактор "Екип на Петел",
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