766 ефективни и 779 условни присъди отчетени за 2024-та във Варна

През 2024 г. в област Варна са приключили делата за общо 1 793 престъпления, показват данните на Националния статистически институт. От тях 766 завършват с ефективна присъда, 779 с условно осъждане, 71 с оправдаване, 8 с прекратяване на делото и 169 с освобождаване от наказание.



Обвиняеми през годината са били 1 634 лица. Най-голям дял от тях – 42,5%, са получили ефективна осъдителна присъда, а 43,3% са условно осъдени. Освободени от наказателна отговорност са 164 лица (10%), оправдани – 62 (3,8%), а 6 дела са прекратени (0,4%).



Броят на осъдените с влезли в сила присъди е 1 402. Сред тях непълнолетните (14–17 години) са 25, или 1,8% от общия брой. Мъжете са преобладаващи – 1 245 души (88,8%), а жените – 157 (11,2%). Най-голям е делът на осъдените във възрастовата група 30–39 години както при мъжете (31,3%), така и при жените (31,8%).



Най-разпространени са общоопасните престъпления – 834, или 54% от всички осъдени, като най-много са нарушенията по транспорта и съобщенията – 493 престъпления. Следват престъпленията против собствеността – 413 случая (26,7%), като кражбите съставляват 74,6% от тях. Престъпленията против личността са 106 (6,9%), най-често телесни повреди – 57 случая.



През годината са осъдени и лица за:



престъпления против стопанството – 41;



против държавни органи и публични функции – 35;



документни престъпления – 31;



против брака, семейството и младежта – 22;



против реда и общественото спокойствие – 22;



против правата на гражданите – 12;



против финансовата, данъчната и осигурителната система – 2;



компютърни престъпления – 1.



По вид на наказанията най-много са лишените от свобода – 1 120 лица (79,9%). Сред тях преобладават сроковете до 6 месеца (59,4%) и от 6 месеца до 1 година (21,9%). Глоба е наложена на 158 лица (11,3%), пробация – на 121 (8,6%), обществено порицание – на 2, а на доживотен затвор – на 1 лице, предаде "Морето".

