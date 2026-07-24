77-годишен мъж от Априлци причини лека телесна повреда на полицай

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Мъж на 77 години от Априлци е задържан за хулиганство и причиняване на лека телесна повреда на полицейски служител, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал сутринта на 23 юли, когато служители на полицейския участък в Априлци посетили адреса на мъжа, за да му отправят устно предупреждение във връзка с постъпило по-рано оплакване от жители на града за поведението му.

По данни на полицията при посещението мъжът проявил агресия, започнал да нанася удари с ръце и крака по служебния автомобил. Въпреки многократно отправените полицейски разпореждания да преустанови действията си, той не се подчинил и нанесъл удар в лицето на един от полицейските служители.

Конкретният случай на агресия спрямо полицейски служител в Троянско е първи от началото на годината, каза за БТА говорителят на полицията Габриела Тодорова.

Мъжът е задържан непосредствено след инцидента. По случая са образувани две досъдебни производства. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава от служители на Районното управление на МВР в Троян.

Броят на умишлените средни телесни повреди в Троянско през миналата година намалява до 11, като разкриваемостта им се повишава до 66,67 %. Данните бяха предоставени през април от началника на Районното управление в Троян главен инспектор Ивайло Славков. Хулиганските прояви също намаляват до 29 случая, като при тях се отчита лек спад в разкриваемостта до 81,48 % поради неприключили разследвания.

През миналата седмица и в Старозагорско бяха задържани двама мъже заради агресивно поведение срещу полицейски служители, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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