77-годишният Слави от Шемшево се бори за екскурзия в Дубай в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Екскурзия в Дубай, островите или най-малкото Рим, е мечтата на 77-годишният Слави Аврамов, който седна на горещия стол в „Сделка или не“, за да спечели хубава сума, за да изпълни своя блян.

Той е родом от село Шемшево, което е близо до старопрестолно Търново, като по думите му скоро ще стане квартал на старата българска столица.

Слави излезе с кутия №22. Разказа, че е зодия везни. Останалите участници много му се радваха, заради позитивната му енергията, а и заради това, че ги е почерпил с 10-годишен елексир.

Отхвърли няколко оферти от банкера, на стойност 3200 лв., 3500 лв., 2000 лева.

Два пъти отказа и смяна на кутията, надавайки се, че в неговата кутия има голяма сума. Късметът обаче му изневери. Така в 3 неотворени кутии почти в края на неговата игра се криеха сумите 50 лв., 750 лв. и 1000 лева.

При третата оферта за смяна, той смени кутията си за №11. След това отвори 22 и видя, че първоначалния му късмет е бил 50 лева.

Накрая обаче се тръгна с 1000 лева.

