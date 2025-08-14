Снимка: Пиксабей

78-годишен мъж от Благоевград стана жертва на телефонна измама, съобщиха от полицията.

На 12 август, чрез телефонно обаждане, той е въведен в заблуждение от непознат, който се е представил за униформен и му е поискал пари за съдействие за залавяне на ало измамници.

Мъжът е дал около 5 000 лева. За случая е уведомена прокуратурата и се води разследване.

Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог.

МВР препоръчва:

Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки.

По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н.

Не предоставяйте лични данни и данни за свои близки по телефона. В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.

