79-годишен мъж заплаши жена си с незаконно притежаван пистолет в Стара Загора

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Мъж на 79 години е заплашил съпругата си с незаконно притежаван пистолет в Стара Загора, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на 3 август в 9:47 часа във Второ районно управление от 65-годишна жена, която съобщила, че съпругът ѝ я заплашва с пистолет и я тормози.

На място е изпратен полицейски екип. Установено е, че жената е отнела пистолета от съпруга си и го е предала доброволно на полицейските служители заедно с пълнител, в който е имало пет боеприпаса. От полицията уточняват, че мъжът не е притежавал необходимото разрешение за оръжието, съобщи БТА.

Жената е отказала съдействие по отношение на домашното насилие, като е заявила, че действията на съпруга ѝ са вследствие на заболяването му.

По случая е образувана проверка за незаконно държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси.

В началото на годината Районният съд в Чирпан наложи наказание от една година лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим на 56-годишен мъж за притежание на огнестрелно оръжие без разрешение.

Редактор "Екип на Петел",

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