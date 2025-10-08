Булфото

79-годишна видинчанка помете жена на пешеходна пътека, съобщават от полицията. На 7 октомври в 11.42 часа на тел.112 постъпил сигнал за ПТП на кръговото кръстовище на бул. „Панония“ и ул. „Широка“ в областния град.

79-годишна видинчанка, управлявайки лек автомобил, не е спряла на пешеходната пътека на булеварда и блъснала пресичащата 27-годишна пешеходка.

Пострадалата била транспортирана във видинската болница със съмнение за фрактура на долен крайник.

Тестът с дрегер на водача на автомобила не е отчел наличие на алкохол.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство, предаде бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!