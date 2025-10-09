8,4% се очаква да бъде приносът на туризма в БВП на страната през 2025 г.

Пиксабей

8,4% ще бъде приносът на туризма в брутния вътрешен продукт на страната през тази година по прогноза на Световния съвет за пътуване и туризъм. Това съобщи заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия. Тя представи отчета за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на туризма за първото полугодие на 2025 г., предаде БНР.

Основната мисия на програмния бюджет на министерството е постигането на устойчиво развитие на сектора и увеличаване на относителния му дял в икономиката на страната, каза Ирена Георгиева.

Тя посочи, че 2,9 % е ръстът на българските туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла в страната в сравнение със същия период на миналата година по данни на Националния статистически институт. Общият брой на чуждестранните туристи без транзитно преминаващите е нараснал с 3,6 на сто.

"Към момента, това което ние засичаме за първото полугодие, ръстът на българските туристи от 2,9% и на чуждестранните туристи с 3,6%, е по-висок от заложените целеви стойности. А именно годишен ръст от 1% за българските туристи и 2 % при посещенията на чуждестранните туристи. Това дава основание да се счита, че са налице предпоставки заложените стойности да бъдат надминати на годишна база".

Форматът на бюджета на Министерството обхваща три програми - подобряване на политиките и регулациите в сектора, развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество и администрация. Планираният общ приход от годишни концесионни такси, глоби, санкции, неустойки и административни такси по Закона за туризма е изпълнен на 37,75 на сто за полугодието. Изпълнението на разходите за първото полугодие е 50 процента, което е нормално и положително по отношение на финансовата оценка на бюджета и неговото изпълнение, каза още Ирена Георгиева.

