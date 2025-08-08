8 август 1876 г. - Томас Едисън патентова мимеографа

снимка: Andrew Balet, Уикипедия

Томас Едисън патентова мимеографа. Машината се базира на метода да се копира текст или други изображения, издълбани върху восъчна хартия, чрез мастило. Оригиналът при машината на Едисън се поставя хоризонтално.

През 1891 г. австрийският инженер от унгарски произход Давид Гестетнер патентова циклостила - най-разпространената офис-машина за размножаване на текстове от края на ХІХ до 80-те години на ХХ век. Тя е изградена на базата на метода, използван от Томас Едисън в неговата машина мимеограф.



При циклостила оригиналът върху восъчна хартия се окача върху барабан и при всеки пълен оборот на барабана се копира върху едно копие. Циклостилът е машина с относително висока производителност, независимо от това, че въртенето на барабана най-често е ръчно. Технологията, обаче, не позволява оригиналът да се използва втори път със същото качество, тъй като в процеса на копирането той поема влага от мастилото и се зацапва.



Обикновено циклостилът се използва за не повече от 100 копия на един документ. Най-често това са текстове, печатани при определена за целта позиция на пишещата машина.



През 80-те години на ХХ век тази технология беше бързо изместена от фотокопирната машина, поради несравнимо по-високото качество и удобство при извършване на копирането.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



• 1709 г. — В Португалия е извършен първият успешен опит са полет с балон, изпълнен с топъл въздух.

• 1786 г. — С покоряването на връх Монблан Джак Балма и Мишел Пакар поставят началото на съвременния алпинизъм.

• 1815 г. — Наполеон I Бонапарт напуска завинаги Франция, за да изтърпи заточение на остров Света Елена, където умира.

• 1886 г. — На 8 срещу 9 август е извършен преврат в България от група офицери русофили, които заставят княз Александър I Батенберг да се откаже от престола.

• 1918 г. — Първата световна война: Започва битката за Амиен, в която войските на Антантата настъпват срещу 20 германски дивизии.

• 1929 г. — Германският дирижабъл Граф Цепелин започва околосветски полет, излитайки от Лейкхърст (край Ню Йорк), с 3 междинни кацания (Фридрихсхафен, Токио и Лос Анджелис) и преодолява разстоянието от 34 хил. км за 20 денонощия.

• 1937 г. — Официално е открит Паметникът на загиналите във войните в град Чепеларе от Пловдивския митрополит Максим, в присъствието на Васил Дечев и други видни граждани и общественици.

• 1941 г. — Втората световна война: Съветската авиация извършва първите бомбардировки над Берлин.

• 1944 г. — Започва мисията на Стойчо Мошанов за сключване на мир с Великобритания и САЩ.

• 1945 г. — Втората световна война: СССР обявява война на Япония и навлиза в Манджурия.

• 1946 г. — У нас е приет Закон за трудово мобилизиране на безделниците и празноскитащите.

• 1949 г. — Бутан става независима от Великобритания държава.

• 1956 г. — В мината Боа дю Казие става най-тежкият инцидент в историята на белгийската добивна промишленост.

• 1963 г. — Извършен е т. нар. "Голям влаков обир" във Великобритания от пощенски влак по линията Глазгоу — Лондон; откраднати са 2,6 млн. британски лири.

• 1965 г. — Във Варна е открит Първи балкански филмов фестивал.

• 1967 г. — Учредена е Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

• 1969 г. — В Милано избухват няколко бомби, поставени във влакове от крайно десни терористи.

• 1974 г. — Президентът на САЩ Ричард Никсън подава оставка заради аферата Уотъргейт.

• 1989 г. — Космическата совалка Колумбия е изстреляна в космоса на 5-дневна тайна военна мисия.

• 1990 г. — Президентът на Ирак Саддам Хюсеин анексира Кувейт и го обявява за иракска провинция.

• 1991 г. — Край Константинов (Полша) пада най-високата изградена до момента конструкция — мачтата на Полското национално радио (646,38 м).

• 2004 г. — Състои се премиерата на индийския филм Аз намерих някого.

• 2008 г. — Откриване на Летни олимпийски игри в Пекин

• 2008 г. — Грузия започва война в Южна Осетия

