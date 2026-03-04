8 държави бойкотират церемонията по откриването на Паралимпийските игри
стопкадър: Ютуб
Осем държави ще бойкотират церемонията по откриването на Паралимпийските игри в петък в знак на протест срещу включването на руски спортисти, състезаващи се под националното знаме, а други делегации може да пропуснат събитието заради проблеми с пътуванията след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.
Държавите, които планират да пропуснат церемонията, са Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Нидерландия и Украйна, заяви главният директор по брандирането и комуникациите на Международния паралимпийски комитет (IPC) Крейг Спенс, предаде БТА.
"Затварянето на въздушното пространство в части от Близкия изток може да повлияе на пристигането на някои делегации", се казва в изявление на IPC.
Организацията отказа коментар относно състоянието на повече от 50 национални делегации.
Зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина ще се състоят от 6 до 15 март. Церемонията по откриването е във Верона, на около 170 км източно от Милано.
IPC очаква рекорден брой спортисти на Игрите - над 600, като окончателното потвърждение се очаква през следващите дни.
Сред регистрираните състезатели 10 са от Русия и Беларус. Очаква се Израел да изпрати една скиорка, докато Иран ще бъде представен от един мъж в ски бягането.
Президентът на Италианския параолимпийски комитет предупреди, че настоящата ситуация в Близкия изток вероятно ще попречи на чатс от спортистите да пристигнат в Италия.
"Ситуацията е наистина тревожна. Последиците от тази война в Близкия изток могат да бъдат многобройни", каза пред Ройтерс президентът на Италианския паралимпийски комитет Марко Джунио Де Санктис.
Редактор "Екип на Петел",
