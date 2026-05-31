8 души, сред които бебе, загинаха при катастрофа със запалил се автобус в Турция

Голяма трагедия е станала в съседна на България държава.

8 души загинаха при катастрофа с автобус в Западна Турция рано тази сутрин. Той е пътувал по линията Измир - Анталия и се е блъснал в предпазните мантинели край квартал Търказ на автомагистрала Денизли - Айдън.

Вследствие на удара в автобуса е избухнал пожар, съобщава турската медия Haber 7.

След подадения сигнал на мястото на инцидента са изпратени екипи на Спешна медицинска помощ, Агенцията за управление при бедствия и извънредни ситуации, Националния медицински спасителен екип , полицията, пожарната и жандармерията.

При пожара са загинали шофьорът Мустафа Февзи Мердин и осем от пътниците, сред които и 9-месечно бебе, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на информация на турската агенция ДХА. Други 33 души са ранени.

Пострадалите са транспортирани с линейки до болници в района.

Установено е, че в автобуса са пътували 38 пътници, включително едно бебе, както и трима служители.

Разследването е показало, че след катастрофата и избухването на пожара в автобуса е настъпила паника. Част от пътниците са загинали, след като са били притиснати в зоните около вратите при опита си да се евакуират.

Телата на жертвите са откарани за аутопсия в моргата на регионалната дирекция на Института по съдебна медицина в Денизли.

Работата на спасителните екипи на място е приключила.

Заради катастрофата движението в посока Денизли беше спряно за около 4 часа. След изтеглянето на автобуса пътят беше отворен за движение.

Мащабът на трагедията, разиграла се през нощта, стана напълно ясен с първите лъчи на деня по време на огледа на местопроизшествието. Установено е, че пламъците са унищожили напълно покрива, страничните панели и вътрешността на автобуса, а от пътническите седалки са останали единствено оголените метални конструкции.

Вследствие на удара мантинелите са се забили в предната част на автобуса, а двигателят и ходовата част са изгорели напълно и са се превърнали в овъглена маса.

След приключване на работата на прокурора и екипите за оглед на местопроизшествието, останките от автобуса, превърнал се в купчина метал, са били отстранени от магистралата с помощта на кран.

Заради инцидента автомагистралата в посока Денизли остана затворена за движение в продължение на около 5 часа. След премахването на изгорелия автобус движението беше възстановено.

Разследването на причините за катастрофата продължава.

Председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш публикува съболезнователно послание за загиналите.

„Изказвам съболезнования на близките на нашите съграждани, които загубиха живота си при трагичната автобусна катастрофа в Саръкьой, Денизли. Пожелавам бързо възстановяване на ранените. Нека Бог се смили над загиналите. Поднасям съболезнованията си на целия ни народ“, написа той в социалните мрежи, пише btvnovinite.bg.

