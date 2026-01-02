8 французи са в неизвестност след пожара в швейцарския ски курорт Кран Монтана

Кадър Инстаграм

Девет французи са пострадали при пожара в бар в швейцарския курорт Кран Монтана, а осем други все още са в неизвестност, предаде Франс прес, позовавайки се на доклад на френското Министерство на външните работи.

По-рано Франция съобщи, че шест души с френско гражданство са пострадали в огъня, пламнал в претъпкан бар в луксозния ски курорт в новогодишната нощ, в който загинаха около 40 души, а над 100 са ранени.

На този етап „не изключваме вероятността да има френски граждани сред жертвите, чието идентифициране продължава“, се казва в изявлението на министерството. Негов говорител допълни, че освен това трима пострадали – двама французи и един швейцарец - са приети във френски болници в Лион и Париж за лечение.

Като цяло „Министерството на здравеопазването е осигурило 19 легла – 15 за възрастни четири в педиатрични отделения – които могат да приемат пострадали, ако швейцарските власти пожелаят и имат нужда“, се добавя в изявлението. Тече прехвърляне на пациенти към френските болници, уточни външното министерство.

Френският президент Еманюел Макрон по-рано през деня разговаря със швейцарския с колега, за да предложи помощ.

Футболен клуб „Мец“ съобщи, че сред ранените е един от играчите му – Тахирис дос Сантос.

„Деветнадесетгодишният играч е откаран в Германия, където ще бъде лекуван от тежки изгаряния“, се казва в изявление на футболния клуб, видя БТА.

Пожарът избухна около 1:30 ч. местно време (2:30 ч. българско) снощи в бар „Констеласион“ в ски курорта Кран Монтана, посещаван от туристи - включително много млади хора - дошли да празнуват Нова година, съобщиха властите в кантона Вале в югозападна Швейцария.

