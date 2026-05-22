8 години затвор за мъж, направил опит за убийство на приятелката си
Великотърновският окръжен съд постанови 8 години лишаване от свобода за 46-годишен мъж, направил опит за убийство на приятелката си, кражба на нейни вещи и изтегляне на парите на жената от банковата ѝ карта.
Престъплението е извършено в средата на юни миналата година, припомня БНР. Мъжът и жената се скарали в нейния дом и той я пробол в корема с кухненския нож. Откраднал портфейла ѝ с 400 лева, а на следващия ден в Павликени на два пъти неправомерно е изтеглил на ПОС терминал и парите от банковата ѝ карта.
Жената е била спасена след оказаната ѝ медицинска помощ.
По искане на прокуратурата, обвиняемият беше с мярка за неотклонение "задържане под стража".
46-годишният е признал вината си в съда, което доведе определеното от магистратите наказание от 12 години лишаване от свобода да бъде намалено с една трета до окончателното наказание 8 години затвор.
