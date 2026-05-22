8 години затвор за мъж, направил опит за убийство на приятелката си

Снимка: Булфото

Великотърновският окръжен съд постанови 8 години лишаване от свобода за 46-годишен мъж, направил опит за убийство на приятелката си, кражба на нейни вещи и изтегляне на парите на жената от банковата ѝ карта.

Престъплението е извършено в средата на юни миналата година, припомня БНР. Мъжът и жената се скарали в нейния дом и той я пробол в корема с кухненския нож. Откраднал портфейла ѝ с 400 лева, а на следващия ден в Павликени на два пъти неправомерно е изтеглил на ПОС терминал и парите от банковата ѝ карта.

Жената е била спасена след оказаната ѝ медицинска помощ.

По искане на прокуратурата, обвиняемият беше с мярка за неотклонение "задържане под стража".

46-годишният е признал вината си в съда, което доведе определеното от магистратите наказание от 12 години лишаване от свобода да бъде намалено с една трета до окончателното наказание 8 години затвор.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!