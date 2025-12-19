8-годишният Васко заби въпрос за 600 лева на Милица

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

8-годишният Васко Георгиев чел енциклопедия за океана и се вдъхновил да затрудни с въпрос участците в щоуто "Кой да знае" по бТВ. Въпросът му се падна на отбора на любимата Милица Гладнишка в компанията на колегата си Моньо Монев.

Детето откровено пита за 600 лева: Какво е любопитно за морските краставици?

- светят в тъмното, когато са физически стимулирани

- имат хапещи пипала, снабдени с отрова

-преди Ледниковия период са живели на сушата

Това са мекотели в различни форми, веднага реагира Милица. И допълни, че последния Ледников период е бил преди 12 000 години. Краствиците освен това имат пипала.

Отборът на актрисата предизвика малкия Васко, като посочи, че може да отбележи първия възможен отговор и го погледна в лицето, за да провери дали момчето има лице на покерджия. Васко обаче сведе глава и тя веднага го предизвика с думите: Никога не свеждай глава, гледай ме в упор!

В крайна сметка отборът отбеляза първия отговор, който разбирасе се оказа верен. Морските краставици са деликатес за азиатските народи, които светят с луменисцентна светлина при физически контакт.

Милица и пратньорът й ликуваха на спечелените пари в полза на публиката, но малкият Васко остана разочарован, че възрастните така бързо разгадаха верния отговор на въпроса му.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!