Булфото

8-годишно дете с АТВ блъсна 4-годишно момиче в Шумен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 юли в Градската градина. Момичето е играело на детска площадка.

Пострадалото дете е настанено в болница - с контузни рани по тялото, предаде "Драик".

АТВ-то било предоставено за управление с рекламна цел от представител на фирма, а детето го управлявало с разрешение от майка си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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