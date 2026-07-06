8-годишно дете с АТВ блъсна 4-годишно момиче в Шумен
Булфото
8-годишно дете с АТВ блъсна 4-годишно момиче в Шумен, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 5 юли в Градската градина. Момичето е играело на детска площадка.
Пострадалото дете е настанено в болница - с контузни рани по тялото, предаде "Драик".
АТВ-то било предоставено за управление с рекламна цел от представител на фирма, а детето го управлявало с разрешение от майка си.
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