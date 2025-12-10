8-ият и 9-ият месец на бебето: време за движение и истинско общуване

Д-р Боряна Георгиева съветва как да подпомогнем първите опити за пълзене и да насърчим развитието на речта

Първата година от живота на всяко бебе е динамична и се свързва с непрестанни промени. Всеки ден то открива света по нов начин, а темпото, с което усвоява умения, често изненадва дори най-подготвените родители. Така се чувства и Снежина с отглеждането на втория си син Велимир. След като през шестия и седмия месец мъникът й се запозна с разнообразието от вкусове и укрепи стабилността си, в осмия и деветия месец той прави уверена крачка към самостоятелността. Пътят е дълъг и изпълнен с открития, затова търпението е най-добрият съюзник на родителите. Едно е сигурно: настъпва времето за повече движение, игри и първи опити за общуване.

В рамките на видеопоредицата „ Първите 12 месеца с DEVIN Изворна “ д-р Боряна Георгиева – педиатър с дългогодишен опит, и Снежина Киндалова, майка на Велимир, споделят полезни съвети за всеки месец от първата година. Ето какво е важно да знаете за 8-ия и 9-ия месец.

Време за движение и открития

Осмият месец е изключително активен – бебето прави опити да пълзи, да се обръща уверено от корем по гръб и обратно, да сяда самостоятелно и да придърпва тялото си напред. Това е времето на опитите за изправяне с опора, както и на игрите на коленца, за да се стимулира лазенето. Тези естествени движения укрепват мускулите и развиват координацията. „Подкрепяйте бебето, като му осигурите безопасно пространство и играчки малко извън обсега му – така го мотивирате да се придвижи“, съветва д-р Боряна Георгиева в поредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“.

Педиатърката подчертава, че игровите моменти през този период са ключови. Поставянето на цветни играчки леко по-далеч стимулира детето да се протегне и да направи първи опити за придвижване. Играта по корем укрепва мускулите на гърба и ръцете, а стимулирането на игра на коленца е първата стъпка към лазенето. Безопасните пространства с меки постелки, възглавници или тунели също биха превърнали пълзенето в естествено и забавно приключение. Понякога дори участието на родителите в „пълзящи състезания“ мотивира бебето да ги следва и да придобие увереност.

„При Велимир например именно цветните играчки и оживеното присъствие на цялото семейство правят всяка игра още по-вълнуваща“, споделя майка му Снежи.

Хранене и хидратация

Захранването през осмия месец се развива с по-богати комбинации: зеленчукови пюрета с месо, плодове с по-груба текстура, каши и малки парченца мека храна, които подпомагат първите упражнения с дъвченето. Д-р Георгиева препоръчва след всяко хранене и между храненията да се предлага вода. DEVIN Изворна е подходящ избор – чиста, естествено слабо минерализирана вода, препоръчвана за пиене и за приготвяне на бебешки ястия, без нужда от преваряване. Тя е препоръчана и от Българската педиатрична асоциация.

Първи срички и истинска комуникация

С навлизането на периода на усилена двигателна активност и желанието за повече игри, идва времето на още нови емоции, този път чрез най-ранната форма на речта. Появяват се първите срички, макар и все още да не се използват умишлено. Детето реагира по-осъзнато на гласа на родителя и започва да разбира простички думи като „ела“, „дай“ или „не“. Общуването става по-богато – чрез усмивки, мимики, звуци и жестове. „Говорете често и ясно с детето, описвайте действия и назовавайте предмети – това е най-естественият начин да развие своя език“, подчертава д-р Георгиева. „Не забравяйте, че в най-ранния период децата запомнят по-лесно чрез римуване“, добавя още педиатърката.

Освен чрез говорене от родителя, най-естествено е речта да се развие и от четене на книжки и назоваване на картинки. „С Вели си имаме нашия малък ритуал – отваряме книжка с лика на различни животни – той ги сочи, а аз ги назовавам. Това му носи истинска радост“, разказва Снежина.

Развитието на ранната комуникация се подпомага чрез различни техники - повтаряне на звуци и думи, пеене на песнички и римуване, кратки игри от типа „дай–вземи“, четене на книжки с картинки и поддържане на контакт очи в очи. Важно е родителите да отговарят на „разговорите“ на детето, да използват жестове и спокойна интонация, за да създадат усещане за взаимност.

Практическите съвети от поредицата „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“ подкрепят майките във всяка стъпка от този уникален период. Следващите епизоди ще бъдат посветени на десетия и единадесетия месец – когато малките откриватели правят първите си крачки и се хранят много по-разнообразно. За повече полезни съвети гледайте видеата в YouTube канала на DEVIN и споделяйте вашите въпроси в Instagram профила на DEVIN Изворна.

