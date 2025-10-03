8 паднали дървета заради силния вятър във Варна, метално заграждение се стовари върху три коли

Снимка: Пиксабей

Във Варна и региона вали дъжд, придружен със силен вятър. Осем са падналите дървета в различни части на града, няма пострадали хора, съобщи за Радио Варна дежурният в Общината.

Метално заграждение от строеж е паднало върху три коли на улица "Димитър Пешев" в квартал "Владиславово", то е отстранено, както и всички дървета, от екипи на пожарната.

Стълб за улично осветление на улица "Зограф" 16 в район "Одесос" е дал "на късо" и е имало искри от него, но е обезопасен.

Във Варненска област обстановката е спокойна, няма поражения от лошото време, съобщи дежурният там.

